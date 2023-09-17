Filtrenin dozunu kaçırdı!

90'ların unutulmaz isimleri İzel-Çelik-Ercan yeniden bir araya geldi.Pop müziğin sevilen isimleri uzun yıllar küs kaldı.Kısa süre önce aralarındaki buzları eriten 3 isim, sevenleriyle buluşmaya başladı.Unutulmaz konserlerine yenilerini ekleyen şarkıcılar, dün İstanbulluların kulaklarının pasını sildi.Konser öncesi hummalı hazırlıklar yapan İzel ise sosyal medyanın diline düştü.Sarı elbise tercih eden şarkıcı, resmi hesabından fotoğraflarını paylaştı. Ancak karelerde İzel'in filtreyi abartması takipçilerinin gözünden kaçmadı.Yüzüne gözüne ve dudaklarına yoğun filtre uygulayan şarkıcıya yorum yağdı.Kimileri kıyafet tercihini eleştirirken kimileri de "Filtrede son nokta" yorumunda bulundu.İzel'i fotoğraflarında meslektaşı Zara'ya da benzetenler oldu.