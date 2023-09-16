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'Yokluğuna alışamadım'

Ünlü müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz temmuz ayında hayatını kaybetti. Bir ödül törenine katılan Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur, yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Aysun Aslan Uğur, "Yokluğuna alışamadım, görünen o ki alışamayacağım da" dedi.

Ekleme: 16.09.2023 - 17:46 Güncelleme: 16.09.2023 - 17:47 / Editör: Ozge Selin
Üç kez lenf kanserine yakalanan ve mücadele eden MFÖ grubunun sevilen isimlerinden olan Özkan Uğur, yoğun bakımda 1,5 ay süren tedavisinin ardından 8 Temmuz Cumartesi günü hayatını kaybetti. Son yolculuğuna 11 Temmuz'da uğurlanan Özkan Uğur, bir ödül gecesinde "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görüldü. Ödülü Özkan'ın eşi Aysun Aslan Uğur aldı.

Duygusal bir konuşma yapan ve o anları sosyal medyadan da paylaşan Aysun Aslan Uğur şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Özkan'ımla evlilik yıldönümümüz. Benim yaşam boyu ödülüm, canım... Yokluğuna alışamadım, görünen o ki alışamayacağım da... Sadece ailen değil, kimse unutmayacak seni. Sanatsal mirasının sürekliliği için üstüme düşen ya da düşmeyen ne varsa elimden geleni yapacağım. Nur içinde yat benim biriciğim..."

'Yokluğuna alışamadım'

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