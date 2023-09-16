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Beyaz Gazete
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Nejat İşler'den iddialara yanıt!

2014 yılında geçirdiği septik şok nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan Nejat İşler, hastaneye kaldırıldığı iddiası ile gündeme geldi. Hayranlarını korkutan ünlü oyuncudan açıklama geldi.

Ekleme: 16.09.2023 - 01:35 Güncelleme: 16.09.2023 - 01:37 / Editör: Ozge Selin
Nejat İşler'in alkol zehirlenmesi yaşadığı ve Nişantaşı'nda bulunan bir hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü. Sosyal medyada hızla yayılan iddia, oyuncunun sevenlerini üzüntüye boğdu.

Ocak 2014'te septik şok sebebiyle hastaneye kaldırılıp, üç ay yoğun bakım ünitesinde tedavi gören İşler, Instagram hesabından yayınladığı fotoğraf ile söz konusu iddialara yanıt verdi.

Nejat İşler'den iddialara yanıt!

"İŞİMDEYİM, GÜCÜMDEYİM"

'Zaferin Rengi' adlı filmin kadrosunda yer alan 51 yaşındaki oyuncu, sette çekilen bir kareye yer verdi ve paylaşımına, "İşimdeyim, gücümdeyim" mesajını yazdı.

Nejat İşler'den iddialara yanıt!

"HAYATLA BAĞIM KOPMUŞTU"

'Gülbeyaz', 'Aliye', 'Barda', 'Kış Uykusu' 'Kaybedenler Kulübü', 'Bodrum Masalı', 'Behzat Ç.' ve 'Çukur' gibi projelerde rol alan Nejat İşler, geçtiğimiz yıl katıldığı söyleşide, oyunculuk kariyeri hakkında çarpıcı bir açıklama imza atmıştı.

Nejat İşler'den iddialara yanıt!

2000'de başıma anlatamayacağım bir şey geldi. Garip bir şekilde hayatla bağım koptu. Ardından da bir anda arka arkaya işler gelmeye başladı. Ya Japonya'daki Dünya Kupası'na gidicektim ya da bir tane laptop alacaktım. Laptop aldım. Bir tane senaryo iddialı çıktı. Sonra ardı arkası kesilmedi. Bu günlerime ulaştım.

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