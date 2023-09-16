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Kuruçeşme'de Nil Karaibrahimgil rüzgarı...

Nil Karaibrahimgil, Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda ve Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde dün akşam renkli yorumu ve enerjisini müzikseverlerle buluşturdu.

Ekleme: 16.09.2023 - 01:32 Güncelleme: 16.09.2023 - 01:33 / Editör: Ozge Selin
Müzik dünyasının en renkli, en farklı ve en ilham verici karakterinden olan Nil Karaibrahimgil, birbirinden güçlü, sevilen şarkılarını Kuruçeşme Sahnesi’ni dolduran üç bin kişi ile seslendirdi.

Performansının yanı sıra güzelliğiyle de göz kamaştıran Karaibrahimgil, ilk yarıda koyu mavi, payetli mini bir elbise giyerken; ikinci bölümde tütülü ceketi, siyah beyaz deri çizmeleriyle çok şıktı.

Kuruçeşme'de Nil Karaibrahimgil rüzgarı...

'Burası İstanbul' ve 'Pırlanta' şarkılarıyla konserine başlayan sanatçı; 'Ben Buraya Çıplak Geldim', 'XL', 'Akbaba', 'Peri' gibi hit olmuş şarkılarını söylerken, hem kendi eğlendi hem izlemeye gelen seyircisinin coşkusuna ortak oldu.

Kuruçeşme'de Nil Karaibrahimgil rüzgarı...

Karaibrahimgil’i en önden izleyen ünlü sanatçı Sertap Erener ise şarkılara eşlik ederek doyasıya eğlendi. Konserin en renkli anlarından biri de Karaibrahimgil’in minik İlayda ile düetiydi. 'Kuzey Yıldızı' parçasını kuş dilinde seslendiren ikili, alkış yağmuruna tutuldu.

Kuruçeşme'de Nil Karaibrahimgil rüzgarı...

Sevenlerine 2.5 saat boyunca hayallerle dolu rengarenk bir dünya sunan Nil Karaibrahimgil, bis yaparak sahnesini noktaladı.

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