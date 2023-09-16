Erkan Petekkaya'dan romantik sürpriz!

Final yapan Kanal dizisi 'O Kız'da hayat verdiği 'Kadir' karakteri ile alkış alan Erkan Petekkaya, eşi Didem Petekkaya ile tatile çıktı. Ünlü oyuncu, evliliklerinin 20'nci yılında eşine sürpriz yaptı.

Yeni sezon öncesi enerji depolayan Erkan Petekkaya, ailesiyle birlikte tatile gitti. Marmaris'te akşam yemeğine çıkan ikilinin eğlenceli anları kameralara yansıdı.Ünlü oyuncu, Kenan Doğulu'nun 'Kandırdım' şarkısı eşliğinde eşine çiçek verdi. Mutlulukalrı yüzlerine yansıyan çiftin romantik anları sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi."İYİ Kİ VARSIN"Erkan Petekkaya, evlilik yıl dönümlerinde eşi ile teknede verdii bir pozu Instagram hesabından paylaştı ve "20 yıl... İyi ki varsın, teşekkür ederim" mesajını yazdı.Birçok başarılı yapımda rol alan 52 yaşındaki oyuncu, 2003'te Didem Petekkaya ile hayatını birleştirmişti. Çiftin bir yıl sonra Cem Cano adında bir oğulları dünyaya gelmişti.