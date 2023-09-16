Survivor 2024 All Star yeni sezonu merakla bekleniyor. Acun Ilcalı'nın geçtiğimi günlerde Survivor kadrosunda olduğunu duyurduğu Turabi Çamkıran dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Acun Ilıcalı ile görüşen Turabi Çamkıran, diskalifiye açıklaması ile dikkat çekti. Turabi, "Bana söz verdi. "Artık 'Turabi dur! Yoksa diskalifiye olursun!' diye beni uyarıp, kısıtlamayacakmış." dedi.

Survivor'da iki kez üst üste şampiyon ve performansı ile adından söz ettiren Turabi Çamkıran All Star kadrosuna dahil oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Turabi Çamkıran, Acun Ilıcalı ile yaptığı görüşmeyi anlattı.Survivor Turabi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 'Acun abiyle uzun uzadıya telefon görüşmemizden sonra, (Yaklaşık 1dk. 33sn.) bir karara vardık. Ve bana söz verdi. Artık 'Turabi dur! Yoksa diskalifiye olursun!' diye beni uyarıp, kısıtlamayacakmış. Tüm #SurvivorAllStar2024 yarışmacılarına uyarımdır! Artık ayağınızı denk alın karşımda! Bu saatten sonra Acun abinin; 'Turabi dur! Yoksa diskalifiye olursun!' lafı geçersizdir! Direkt diskalifiye edecekmiş.'