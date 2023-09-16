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Didem Uzel Sarı'dan dikkat çeken itiraf!

teve2’nin yeni programı 'teve2'de Bunu Da Konuşalım' hafta içi her gün yeni bölümü ile ekrana gelmeye devam ediyor. 2012 yılında iş insanı Selim Sarı'yla nikâh masasına oturan eski manken ve oyuncu Didem Uzel Sarı, sunucusu olduğu programda dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Ekleme: 16.09.2023 - 01:27 Güncelleme: 16.09.2023 - 01:30 / Editör: Ozge Selin
teve2’de Bunu Da Konuşalım'ın bugün ekrana gelen yeni bölümünde sunucu Didem Uzel Sarı, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

"EŞİMİ EVLİLİĞE BEN İKNA ETTİM"

11 yıl önce iş insanı Selim Sarı ile evlenen, 2016’da da oğlu Leo Aslan’ı dünyaya getiren Didem Uzel, tanışmalarının 6’ncı ayında “Senden çok iyi baba olur” diyerek eşini evliliğe ikna ettiğini anlattı.

Didem Uzel Sarı'dan dikkat çeken itiraf!

"İNANILMAZ BİR BABA"

Selim ile tanıştığım zaman böyle bir hayat kuracağımı hiç hayal etmemiştim. Selim'i tanıyınca, altıncı ayda 'Senden çok iyi bir baba olur' dedim. Çok nazik, kibar, eğlenceli, gezmeyi seviyor... Renkli bir kişilik ama çok iyi bir baba olur. 'Gel çocuk yapalım seninle' dedim. Ben teklif ettim yani. Daha evlilik falan yok ortada. 'Ben daha çok gencim, yapmak istemiyorum. Korkuyorum Didem' dedi bana. İki sene geçti, sonra yine aynı konu. Ben zorlamadım Selim'i. 'Selim bak benim yaşım geçiyor, senden çok iyi bir baba olur' dedim. Olur mu, olmaz mı? 'Baba olmak için evlenmemiz gerek' dedi, 'tamam' dedim. Evlendikten sonra Aslan dünyaya geldi. 'Ben bunu yapamam' diyen adam, inanılmaz bir babalık yapıyor.

Didem Uzel Sarı'dan dikkat çeken itiraf!

"MAŞALLAH BİZE"

Didem Uzel, 24 Ağustos'ta Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla 11'inci evlilik yıl dönümünü kutlamıştı.

Didem Uzel Sarı'dan dikkat çeken itiraf!

11 yıl öncesi ve sonrası... Merak edenler için tarihe not düşelim. Eylül 2009’da tanıştık ve 2012 Ağustos’ta evlendik. Hiç arada boşluğumuz yok. Yani aslında nişan dönemi de dersek ilk tanıştığımız zamana 2009’dan bu yana tam 14 yıl geçmiş. Maşallah bize. Sonra 2016 yılında da Aslancık bize katıldı. İşte öyle yuvarlanıp gidiyoruz.
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