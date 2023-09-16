Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Pelin Karahan önceki gün 6 yaşındaki oğlu Eyüp Can ile bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Keyifli haller ile dikkat çeken Pelin Karahan, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Oğlu birinci sınıfa başlayan Karahan, "Okullar açıldı, çok mutluyum" dedi.

Bir döneme damgasını vuran gençlik dizilerinden Kavak Yelleri'nde hayat verdiği 'Aslı' karakteri ile hafızalarda yer edinen Pelin Karahan, 2014 yılında nikah masasına oturduğu iş insanı Bedri Güntay ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Eyüp Can ile alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.Gazeteciler ile sohbet eden Pelin Karahan, okulun başlamasıyla birlikte işlerin düzene girdiğini ifade etti. Tiyatro oyunlarının başladığını da sözlerine ekleyen ünlü oyuncu mutlu olduğunu belirtti. Ünlü oyuncu, altı yaşındaki Eyüp Can'ın ilkokul birinci sınıfa başladığını ve yaz boyunca Bodrum'da vakit geçirdiklerini ifade etti.