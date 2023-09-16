27 yıllık evlilik bitiyor

"X Man" filminin serisinde başrol olarak yer almasının ardından dünya çapında büyük bir üne kavuşan Hugh Jackman ile Deborra-Lee Furness boşanma kararı aldıklarını açıkladı. 27 yıllık evliliklerini bitirecek olan Hugh Jackman ile Deborra-Lee Furness sosyal medyadan ortak bir paylaşımda bulundu. İkilinin yayınladığı ayrılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Harika sevgi dolu bir evlilikte karı koca olarak neredeyse 30 yılı birlikte paylaştık. Şimdi yolculuğumuz değişiyor ve bireysel gelişimimizi sürdürmek için ayrılmaya karar verdik. Ailemiz her zaman en büyük önceliğimiz olmuştur ve öyle kalacaktır. Bir sonraki bölüme şükran, sevgi ve nezaketle başlıyoruz. Ailemiz bu geçişi sürdürürken gizliliğimize saygı gösterme konusundaki anlayışınızı büyük ölçüde takdir ediyoruz. Bu, ikimizin de yapacağı tek açıklamadır"