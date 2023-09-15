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Beyaz Gazete
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Yasemin Sakallıoğlu'ndan dikkat çeken tavsiye!

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, katıldığı programda çarpıcı açıklamalara imza attı. Rol aldığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin setinde tanıştığı yönetmen Burak Yırtar ile Mart 2021'de dünyaevine giren Sakallıoğlu, uzun yıllar evli kalan çiftlere dikkat çeken bir tavsiyede bulundu.

Ekleme: 15.09.2023 - 01:29 Güncelleme: 15.09.2023 - 01:32 / Editör: Ozge Selin
Yasemin Sakallıoğlu, eşiyle tartışmalarında kendini mesajlaşarak daha iyi ifade ettiğini belirterek, "Kendimi yazarak çok iyi ifade ederim, yazmam çok iyidir. Eşimle tartışmalarımı yazarak yaparım, çok kaliteli tartışırım yazarken. İstediğim lafı sokabiliyorum, süslü cümleler kurabiliyorum" dedi.

KOLYESİNDE NE YAZIYOR?

Boynunda çok özel bir kolye taşıdığını söyleyen komedyen, "Kolyenin arkasında kendime söylediğim, başkalarından duymak istediğim kelimelerin baş harfleri var. Onu boynumda taşırım. Kendime hep şunu söylerim; sen çok komik, çok tatlı, çok sempatik ve sevilmeye çok layık bir kadınsın" şeklinde konuştu.

Yasemin Sakallıoğlu'ndan dikkat çeken tavsiye!

"ARABA KULLANAMIYORUM DİREKSİYONU NEREYE ÇEVİRECEĞİMİ BİLMİYORUM"

Yasemin Sakallıoğlu, "Çok zor ehliyet aldım, üç kez sınava girdim. Park edemiyorum, kendime geniş alanlar arıyorum. Bir tarafa dönebilmek için direksiyonu nereye çevireceğimi bilmiyorum. Karar vermem gerekiyor, trafik çok yoğun kimse benim kararımı bekleyemez. Araba kullanamıyorum hâlâ" sözleriyle kahkahaya boğdu.

Yasemin Sakallıoğlu'ndan dikkat çeken tavsiye!

"30-40 YIL EVLİ KALANLAR YENİDEN DÜĞÜN YAPSINLAR"

Ünlü oyuncu, "Bence 30-40 yıl evli olan her çift, bir tane daha düğün yapmalı. Çünkü o düğünü çocuklar görmedi ya, çocuklar da görsün. Çocuklarla yapsınlar o düğünü, genişlemiş çevreleriyle. O zaman şahidi tanımadığınız biri olabiliyor bazen ya da şahidinize küsüyorsunuz mesela. Benim bir arkadaşım var dört şahidin üçüyle küsmüş. Yapılsın buradan sesleniyorum. Uzun yıllar evli kalanlar yeniden düğün yapsınlar" ifadelerini kullandı.

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