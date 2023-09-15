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Reynmen: Aşk beni büyüttü

Emire Cansu Kurtaran ile aşk yaşayan Reynmen, “Aşk beni büyüttü, olgunlaştırdı" dedi.

Ekleme: 15.09.2023 - 09:12 Güncelleme: 15.09.2023 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medya fenomeni rapçi Reynmen, Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis programına konuk oldu. Reynmen, keyifli halleriyle dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı, Çınar’ın “Yüzün parlıyor, aşk sana iyi geldi.” yorumu karşısında utandı.

Sevgilisiyle geldi

Programa sevgilisiyle gelen ve sevgilisinin karşısında oturmasından dolayı heyecanlandığını dile getiren Reynmen, “Aşk beni büyüttü, olgunlaştırdı, aşk benim için hayatı anlamlandırmamı sağlayan bir his oldu." dedi.

Fenomen, "Hayalinde evlenmek, baba olmak var mı?" sorusuna ise "Evet var. Geçen hiç tanımadığım biriyle böyle bir muhabbete girdim ve böyle bir düşüncemin olduğunu hissettim. Bana yaşatılamayan şeyleri daha iyi yapma fikri bencilliğiyle var." yanıtını verdi. Reynmen'in sözleri sonrası sevgilisi merak edildi. Reynmen'in sevgilisi Emire Cansu Kurtaran, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Güzel kadının iddialı pozlarına hayranlarından beğeni yağıyor. Emire Cansu Kurtaran, Miss Turkey 2017 finalistlerinden. 26 yaşındaki Emire Cansu Kurtaran, İngiltere'de bir üniversitede psikoloji alanında eğitim görüyor.

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