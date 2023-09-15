Pelin Akil müjdeyi verdi!

Pelin Akil Altan yeni projesinin müjdesinin verdi. Son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam'da dizisinde rol alan Pelin Akil Altan, "Şu an bir şey söyleyemiyorum ama beni gerçek anlamda gururlandıracak, çok heyecanlandıran bir proje" dedi.

Pelin Akil Altan son olarak 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinde rol almıştı. Diziden bu sezon ayrılan oyuncu Pelin Akil Altan, yeni projesi hakkında konuştu. Altan, "Şu an bir şey söyleyemiyorum ama beni gerçek anlamda gururlandıracak, çok heyecanlandıran bir proje. Bahsederken bile gözlerimi dolduran bir proje. O kadar söyleyebilirim. Gelişme oldukça size bilgi veririz" dedi.



Snob Magazin'de yer alan habere göre; eşi Anıl Altan ve kızları Alin-Lina ile birlikte Göcek'te tekne tatiline çıkan başarılı oyuncu, "Daha sonra Mikanos'a gittik, o yolculuk bizi yordu. Aktarmalı yolculuk olduğu için çocuklar yoruldu ama sonra dolu dolu tatilin keyfini çıkarttık" ifadelerini kullandı.