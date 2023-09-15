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Nejat İşler hastaneye kaldırıldı

Daha önce alkol bağımlılığı nedeni ile hastaneye kaldırılan ve ölümden dönen ünlü oyuncu Nejat İşler alkolden vazgeçmiyor. Alkol tedavilerinin etkisiz kaldığı İşler yine alkol bağımlılığı yüzünden hastanelik oldu.

Ekleme: 15.09.2023 - 11:07 Güncelleme: 15.09.2023 - 11:07 / Editör: Ozge Selin
Gülbeyaz, Behzat Ç, Aliye gibi Türk televizyonun yayınlandığı döneme damga vuran dizilerinde oynayan ünlü oyuncu Nejat İşler alkol yüzünden yine hastanelik oldu.

Şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinde Cihan karakterine hayat veren 51 yaşındaki oyuncu daha önce de alkol yüzünden ölümden dönmüştü.

2014 yılında alkol bağımlılığı nedeniyle septik şok geçirerek 95 gün yoğun bakımda kalan İşler'in el ve ayak parmakları kesilmişti.

Uzun bir süre alkol tedavisi görerek ekranlardan uzak bir hayat yaşayan Nejat İşler yine alkole yenildi.
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