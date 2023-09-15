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Kuruçeşme'de Haluk Levent rüzgarı esti!

Türk rock müziğin güçlü sesi Haluk Levent, Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda ve Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde dün akşam binlerce müzikseveri ağırladı.

Ekleme: 15.09.2023 - 01:38 Güncelleme: 15.09.2023 - 01:41 / Editör: Ozge Selin
Haluk Levent hayranlarının akın ettiği Kuruçeşme Açıkhava konseri öncesinde kapıda uzun kuyruklar oluştu. Sevilen şarkılarıyla ve muhteşem enerjisiyle sahneye adım atar atmaz Kuruçeşme’yi ayağa kaldıran sanatçı ve hayranları Boğaz’ı titretti.

Dünden bugüne uzanan en sevilen şarkılarını bir konsere sığdıran ünlü sanatçı, nefes kesen performansıyla alkış yağmuruna tutuldu.

Kuruçeşme'de Haluk Levent rüzgarı esti!

Seyircinin arasında dolaşarak şarkılarını söyleyen Haluk Levent, hikâyeleri, sohbeti ve bol kahkahalı konseriyle unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı.

Kuruçeşme'de Haluk Levent rüzgarı esti!
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