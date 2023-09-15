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Hadise'den merak uyandıran paylaşım!

Tatilde olan Hadise'nin son fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Kalp emojisi taşıyan karedeki bir detay dikkatlerden kaçmadı. Ünlü popçunun paylaşımı, sadece beş ay evli kaldığı Mehmet Dinçerler'i akıllara getirdi.

Ekleme: 15.09.2023 - 01:34 Güncelleme: 15.09.2023 - 01:38 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı Hadise Açıkgöz ile iş insanı Mehmet Dinçerler, yaklaşık bir yıl aşk yaşadıktan sonra Mart 2022'de nişanlanmış, iki ay sonra da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen sade bir törenle hayatlarını birleştirmişti.

BÜYÜK AŞK BEŞ AYDA BİTTİ!

Sessiz sedasız nikâh masasına oturan ikilinin mutluluğu uzun soluklu olmamıştı. Ayrılık kararı ile günlerce manşetlerden imneyen ünlü çift, beş ay süren evliliklerini 1 Ekim 2022'de tek celsede bitirmişti.

Hadise'den merak uyandıran paylaşım!

TAKİPÇİLERİ FARK ETTİ!

Bir süredir tatilde olan Hadise, 14.5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından gezdiği yerleri paylaşmayı ihmal etmiyor. Ünlü şarkıcının, kalp emojisi de eklediği son fotoğrafındaki detay gözden kaçmadı.

Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen 37 yaşındaki popçunun karşısında oturan kişinin giydiği çizgili gömleğin aynısı, daha önce eski eşi Mehmet Dinçerler'in üzerinde görülmüştü.

Hadise'den merak uyandıran paylaşım!

ÜÇ YIL ÖNCE AYNI GÖMLEK

Mehmet Dinçerler, aynı gömleği ABD tatilinde tercih etmişti. Los Angeles'ta bir kafede kahve içerden poz veren iş insanının söz konusu karesi, 20 Haziran 2019 tarihli Instagram paylaşımında yer alıyor.
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