Farah Zeynep'e bir dava daha!

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla başına bela açmaya devam ediyor.

9 Eylül 1984 tarihinde hayata veda eden oyuncu Yılmaz Güney, 39. ölüm yıl dönümünde anıldı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve sert çıkışlarıyla bilinen Farah Zeynep Abdullah, Yazar Murathan Mungan'a verdiği cevapla gündem olmuştu.



Yılmaz Güney'in ailesinden konuyla ilgili sert bir açıklama geldi. Aile, Farah Zeynep Abdullah'ın açıklamasıyla ilgili; "Şiddetin ve kötülüğün gerçek sahiplerine söz yükseltemediğini anladığımızı ve gördüğümüzü belirtiyor, Yılmaz Güney’i şiddet sembolü olarak gören her anlayışın karşısında olacağımızı yineliyoruz" dedi.



"Kanuni hakkımızı kullanacağız"



Uzun bir açıklama metni yayımlayan Güney'in ailesi, hukuki haklarını kullanacaklarını vurguladı. Aile açıklamasında, "Bu ülkedeki hiçbir insanın en ufak haksızlığa veya şiddet içeren davranışa maruz kalmadığı bir gelecek umudunu paylaşıyor ve Yılmaz Güney’in değişme, dönüşme ve yılmadan mücadele iradesinin bu umudu besleyen bir değer olduğunu vurgulamak istiyoruz. Samimi uyarılarımızı dikkate almayan başta oyuncu Farah Zeynep Abdullah olmak üzere karalama kampanyasına karışan her birey için her türlü kanuni hakkımızı kullanarak Yılmaz Güney’in manevi hatırasını, ailesinin ve yakınlarının kişilik haklarının muhafazasını sağlamaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygılarımızla duyururuz." ifadelerini kullandı.



Farah Zeynep Abdullah ise aileye hakim olayı ile ilgili göndermede bulundu.



Yılmaz Güney, 1974 Genel Affı sonucu 20 Mayıs 1974'te serbest kalmış ve 4 ay sonra, 13 Eylül 1974'te "Endişe" filminin çekimleri için bulunduğu Adana Yumurtalık'taki gazinoda Hâkim Sefa Mutlu'yu yakın mesafeden kafasına kurşun sıkarak öldürmüş ve ceza almıştı.



'Ok. Hakimi vurmak yok ama'



Abdullah, ailenin dava açacağını belirten bir haberi alıntılayarak 'Ok. Hakimi vurmak yok ama' yazdı. Cevap bazı kullanıcılar tarafından desteklenirken bazı kullanıcılar tarafından da konunun uzatıldığına yorumlandı.



Olayın geçmişi



Yılmaz Güney’in ölüm yıl dönümü vesilesiyle yazar Murathan Mungan sosyal medya hesabından "Yılmaz Güney’in ölümünün 37. yılı. İyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu, iyi bir senarist olmasının yanı sıra sinemamızın en iyi yürüyen erkeğiydi. Bir daha kimse onun gibi boynunu hafifçe yana kırarak hüzünle bakarken içimizin en ücra yerine dokunamadı" şeklinde paylaşım yaptı.



Mungan’ın paylaşımına yanıt veren Farah Zeynep Abdullah, "Sinemamızın en iyi yürüyen erkeği ve kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan diyelim" ifadelerini kullanmıştı.