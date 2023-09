Ceyda Düvenci'den imalı paylaşım!

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın sekiz yıllık evliliği geçtiğimiz temmuz ayında tek celsede bitmişti. Her fırsatta aşklarını dile getiren ve romantik pozlar veren ikiliden Düvenci, boşanmayı isteyen tarafın Şakrak olduğunu belirtmişti."YENİ DÜZENE ALIŞTIK"Sürpriz ayrılığın ardından sosyal medya hesabından yaptığı imalı paylaşımlarıyla magazin gündemine gelen oyuncu, sunucusu olduğu programda, özel hayatına dair çarpıcı bir açıklamaya imza atmıştı:Hayatımın değiştiği bir yazdı. Şimdi iyiyim, evet biraz zor geçti ama herkesin artık iyi olduğu, yeni hayatlarımızda birbirimize uyumlanabildiğimiz, evlatların da artık her şeyi kabul ettiği, yavaş yavaş da yeni düzene alıştıkları bir sonbaharı karşılıyorum."HEP BİLDİĞİMİ YAPTIM"Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla, yıllardır aynı düşüncede olduğunu belirtip şu mesajı yayınladı: "Evet; Hep bildiğimi yaptım. Hep kalbimin peşinden gittim. 'Olmaz' dedikleri her şeyi canım istediyse olduğu yere kadar oldurdum.Düştüğüm yerden hemen kalktım. Hep çabuk dikleşti sırtım. Hemen kaldığım yerden devam ettim. Hatalarımı hep sevdim. Öğrenci olmaktan vazgeçmedim, hep gezmeyi sevdim. Yeni ülkeler görmek için çalıştım çoğu zaman... Yaşadıklarımı güvendiklerime anlatmayı sevdim, duygularımın hakkını hep verdim."DEDİKODU SEVMEDİĞİM GİBİ YAPANI DA SEVMEDİM"Dedikodu sevmediğim gibi yapanı da sevmedim. Hep çok çalıştım, ürettim, alnımın teriyle yaşadım. Yaşadıklarımı hiç silmedim zihnimden. Hayatım sadece beni ilgilendirdi. Ben olmayı sevdim, aşık olmayı da sevdim.Hayatın her detayında bulabildim aşkı... Kitaplar, resimler, müzik ve bilge insanlar yoluma ışık oldu. Küstüklerim oldu, tekrar barıştıklarım ya da hiç barışmak istemediklerim.Kadın olmamdan sebep hadsizlerin yorumlarına hedef oldum her kadın gibi... Sessiz kaldım çoğuna, ama çok zaman da susturamadı kimse! Kelimelerim çok evet, hakkımı da savunurum zekasına inandığım insanın karşısında, kimseye hayatıma müdahale hakkı tanımadım hiç müdanam da olmadı.Gücüme, kalbime, çalışkanlığıma, kalbimin iyiliğine sığındım hep. Doğaya, hayvanlara, Mevlana’ya, Yunus’a, çalışkan olmaya, okumaya, kendi yoluna bakmaya ve iyi insanın gücüne inandım sadece! Yalancıları, zorbaları ve her şeyin aşırısını sevenleri hiç sevmedim, bir de aldatanları!"FAZLASINA İHTİYACIM YOK""Çocuklarım nefesim oldu hep; Annem, babam ve en yakın dostlarım gücüm. Fazlasına da ihtiyacım yok zaten. Ve evet çok insan tanıyorum bu da dünyanın en büyük zenginliği...El alem ne der hiç umurumda olmadı. El aleme göre de şekil almadım bu güne kadar, dayı dayı konuşmalardan ve tehdit dilinden nefret ettim. Kaba kuvvet dilim olmadı hiç, dili kaba olanla da işim olmadı. Koşulsuz sevginin gücüne inandım en çok ve nezakete ve şefkate..""İşte budur özetim, Gerçekten merak edenlere… Ve bir bu kadar sene aynen devam hayata… İsteyenler peşimden gelebilir…"