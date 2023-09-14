Ünlü çiftten romantik kutlama!

Zaman zaman yaşadığı birlikteliklerle gündeme gelen başarılı oyuncu, uzun süredir sevgilisi olan sanat yönetmeni Melis İnci'ye evlilik teklifi etmişti. Çift, iki yıl önce mutlu birlikteliklerini taçlandırma kararı almış ve Nişantaşı'nda ünlü bir mekanda nişanlanmıştı.DÜĞÜN POZLARINI PAYLAŞTILARGeçtiğimiz yıl Sarıyer'de gerçekleşen muhteşem bir düğünle dünyaevine giren ünlü çift evliliklerinde birinci yılı geride bıraktı. Büyük heyecan yaşayan çift sosyal medyada düğün fotoğraflarını paylaştı."CANIM KARIM"Umut Kurt romantik karelere, 'Canım karım, biricik Melisacım… 1.yılımız kutlu olsun' notunu düştü. Melisa İnci ise, 'Biz 1 yıldır evliyiz' mesajıyla evlilik yıl dönümünü kutladı.