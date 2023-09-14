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Beyaz Gazete
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Ünlü çiftten romantik kutlama!

Ünlü oyuncu Umut Kurt, uzun zamandır aşk yaşadığı sanat yönetmeni Melisa İnci'yle geçtiğimiz yıl nikah masasını oturmuştu. Çift evliliklerinin birinci yılını sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

Ekleme: 14.09.2023 - 01:27 Güncelleme: 14.09.2023 - 01:31 / Editör: Ozge Selin
Zaman zaman yaşadığı birlikteliklerle gündeme gelen başarılı oyuncu, uzun süredir sevgilisi olan sanat yönetmeni Melis İnci'ye evlilik teklifi etmişti. Çift, iki yıl önce mutlu birlikteliklerini taçlandırma kararı almış ve Nişantaşı'nda ünlü bir mekanda nişanlanmıştı.

DÜĞÜN POZLARINI PAYLAŞTILAR

Geçtiğimiz yıl Sarıyer'de gerçekleşen muhteşem bir düğünle dünyaevine giren ünlü çift evliliklerinde birinci yılı geride bıraktı. Büyük heyecan yaşayan çift sosyal medyada düğün fotoğraflarını paylaştı.

Ünlü çiftten romantik kutlama!

"CANIM KARIM"

Umut Kurt romantik karelere, 'Canım karım, biricik Melisacım… 1.yılımız kutlu olsun' notunu düştü. Melisa İnci ise, 'Biz 1 yıldır evliyiz' mesajıyla evlilik yıl dönümünü kutladı.
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