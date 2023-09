Ünlü çiftin oğlu birinci sınıfa başladı...

Oyuncu Hatice Şendil, 2015 yılında Burak Sağyaşar ile dünyaevine girmişti. Can adında altı yaşında bir oğulları olan ünlü çiftten Şendil, dün akşam Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşen etkinliğe katıldı.

Eşi Burak Sağyaşar ile birlikte heyecanlı olduklarını belirten Hatice Şendil, "Can bu sene birinci sınıfa başladı. Zaman nasıl ilerliyor inanın biz de anlayamadık. Anne baba olarak çok heyecanlıyız. Can okulu da çok seviyor" dedi.



"BU KADAR İLGİMİ ÇEKECEĞİNİ SANMIYORDUM"



Piyano dersi aldığını dile getiren Şendil, "Can ile birlikte başladık piyano derslerine. Bu kadar ilgimi çekeceğini sanmıyordum ama çok sevdim ve çok hoşuma gitti" açıklamasını yaptı.