Sevenlerinden dua istedi!

İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu bugün anjiyo oluyor. Operasyon öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, sevenlerinden dua istendi.Geçtiğimiz temmuz ayında tansiyon hastalığı sebebiyle hastaneye kaldırılan Hatipoğlu'nun 1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Nihat hocamız yarın (bugün) sabah kalp anjiyosu ameliyatı olacak. Sizlerden hocamız için dua istirham ederiz" ifadeleri kullanıldı.Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu sağlık durumuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Ani bir rahatsızlığım oldu ama hamd olsun şimdi iyiyim. Arayan, dua eden, ilgilenen bütün kardeşlerime sevgilerimi iletiyorum. Rabbim iyi temennilerde bulunan siz kardeşlerimi korusun. Hepimiz duaya muhtacız. Kimse 2 dakika sonrasını garanti edemez. Duayla kalın" ifadelerini kullanmıştı.