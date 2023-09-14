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Kuruçeşme Açıkhava'da Ebru Yaşar fırtınası

Ebru Yaşar, Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda ve Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde dün akşam binlerce müzikseveri ağırladı.

Ekleme: 14.09.2023 - 01:31 Güncelleme: 14.09.2023 - 01:35 / Editör: Ozge Selin
Biletleri günler öncesinde tükenen Kuruçeşme Açıkhava konserinde Ebru Yaşar, geçmişten günümüze hit olan repertuarı ile yine unutulmaz bir müzik akşamı yaşattı. Konserde modacı Pınar Kerimoğlu imzalı iki kıyafet taşıyan Yaşar, zarafeti ve güzelliği ile büyülerken tam not aldı. Yaşar’a konsere özel dansçılar eşlik ederken, ritim davul şovla seyirciler konser başlamadan coştu.

"YİNE HEYECANLIYIM"

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularına yanıt veren Yaşar, "Gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Her sahnemde olduğu gibi yine heyecanlıyım. Seyirci ile buluşmak bana büyük mutluluk veriyor" diyerek mutluluğunu ve heyecanını dile getirdi.

Sahne kıyafeti ve takıları ile dikkat çeken Yaşar, "Doğu ve Batı sentezi yaptım. Sevgili Pınar Kerimoğlu elbisemi dikti. Kayınvalidem tarafı da takılarımı gönderdi" dedi.

Kuruçeşme Açıkhava'da Ebru Yaşar fırtınası



"BEŞ GÜN SERUM ALDIM"

Geçtiğimiz haftalarda tatile giden ve ardından rahatsızlanan Ebru Yaşar, "İlk günler çok güzeldi, tatilim gayet güzel gidiyordu ama çok hasta oldum. Havaların tutarsızlığı biraz kötü etkiledi. Beş gün serum aldım. Bir konserimi ertelemek zorunda kaldım" açıklamasını yaptı.

Kuruçeşme Açıkhava'da Ebru Yaşar fırtınası

"KIŞ AYLARINDA ALBÜM GELİYOR"

Yeni albüm çalışmaları devam eden Yaşar’a, "Bu akşam özel bir şarkı sürprizi olacak mı?" sorusu yöneltilirken, "Bugün burada sürprizim olmayacak çünkü yer kalmıyor. Kendi hit şarkılarımı söylüyorum. Birkaç tane de arkadaşlarımın şarkılarına yer verdim ama şunun müjdesini vereyim; kış aylarında albüm geliyor" diyerek hazırlık aşamasında olduğunu dile getirdi.

Konsere Özge Ulusoy, Ahmet Güneştekin, Aşkım Kapışmak, Nagihan Karadere ve Hande Sarıoğlu gibi tanınmış isimler geldiler.

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