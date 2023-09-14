Filiz Akın sağlık durumunu paylaştı!

Yeşilçam efsanelerinden Filiz Akın, üç ay önce 'O kadar ilaç ve tedaviye rağmen iyi değilim' demişti. Daha önce iki kez kanser tedavisi gören 80 yaşındaki oyuncunun sağlık durumu hayranlarını endişelendirmişti.GÜLÜMSEYEREK EL SALLADIFiliz Akın, geçtiğimiz günlerde ise 'Bir türlü iyileşemedim' diyerek, MR çektireceğini duyurmuştu. Tetkik sonuçlarını öğrenen usta sanatçı, sosyal medya hesabından gülümseyerek el salladığı bir videosunu paylaştı.'ENDİŞEYE GEREK YOK'Ünlü oyuncu, 'MR sonuçlarına göre endişelenecek durum yokmuş. İlaçlara beş gün daha devam. Sizlere de dilek ve dualarınız için teşekkür ederken, böyle iyi haberler alacağınız bir gün diliyorum' ifadelerini kullandı.ÜNLÜLERDEN YORUM YAĞDIArzum Onan, Nazan Şoray, Melek Baykal, Pınar Altuğ, Binnur Kaya, Şenay Gürler, Selda Alkor, Ayşegül Aldinç ve Canan Ergüder gibi sanat dünyasından birçok isim, sosyal medya üzerinden yazdıkları yorumlar ile oyuncuya iyi dileklerde bulundu.