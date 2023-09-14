Devasa çiçeğiyle görüntülendi!

Ünlü model Şevval Şahin'e sevgilisi Murat Kazancıoğlu, doğum günü hediyesi olarak devasa bir çiçek yolladı.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, sosyal medyanın aktif ismi. 19 yaşındayken Türkiye güzeli seçilen Sevval Şahin, 24 yaşına girdi. 1999 yılı İstanbul doğumlu genç model doğum günü paylaşımlarını ardı ardına sıraladı.Kendisine doğum günü için gelen çiçekleri paylaşan ünlü isim, sevgilisi Murat Kazancıoğlu'ndan gelen gülleri de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.Sevgilisinden gelen çiçeğin boyutu görenleri şaşkına çevirdi.Güllerini sosyal medyada paylaşan Şevval Şahin, paylaşımına, 'Bacak boyum kadar olmazsa olmaz. Aşkım, seni çok seviyorum.' şeklinde yazdı.