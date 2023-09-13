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Yasemin Şefkatli imaj değiştirdi!

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile evliliğinden olan oğlu İdo Tatlıses ile evli olan Yasemin Şefkatli, eşiyle birlikte ikiz bebek beklediğini açıklamıştı. İlk ayları zorlu geçiren güzel fenomen imaj değiştirdi. Şefkatli'nin yeni imajına beğeni yağdı.

Ekleme: 13.09.2023 - 09:42 Güncelleme: 13.09.2023 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses, 1983 yılında aşk yaşamaya başlamış, 18 yıllık birlikteliğin ardından yollarını ayırmaya karar vermişti. İkilinin 30 yaşındaki şarkıcı oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in kıydığı nikâhta manken Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirmişti.

"İKİZ BEBEK BEKLİYOR"

Geçtiğimiz ay Yasemin Şefkatli'nin hamile olduğu yönünde haberlerin magazin gündeminde yer alması üzerine, İbrahim Tatlıses beklenen açıklamayı yapmıştı:

Yasemin ikiz bebek bekliyor, bebeklerden biri kendisini saklamış ve iki gün önce kendisini gösterdi. Yasemin, 2,5 aylık hamile, cinsiyetleri henüz belli değil. Derya Tuna haberi öğrendiğinde gözyaşlarına boğuldu, çok mutluyuz.

"YAZI BÖYLE GEÇİRMEK İSTEMEZDİ"

İdo Tatlıses, bebek müjdesini babasının duyurmasının ardından Magazin D haber Müdürü Asiye Acar'a konuşarak; "Bebek bize sürpriz oldu. Hele Yasemin için çok büyük sürpriz oldu. Yazı böyle geçirmek istemezdi. İkiz olacağını duyunca bize ikinci sürpriz oldu. Şu an benim için zorluk yok ama Yasemin için çok zor oluyor. Neden cennet annelerin ayakları altında onu bu süreçte daha iyi anladım. Daha doğmadan panikledim, sağlıkla gelsinler inşallah" demişti.

KAKÜL KESTİRDİ

İlk aylarda zor günler geçiren genç fenomen imaj değiştirdi ve kâkül kesimle dikkat çekti. Şefkatli'nin yeni imajına beğeni yağdı.

Yasemin Şefkatli imaj değiştirdi!

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