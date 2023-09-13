Sinan Akçıl'dan dikkat çeken açıklama!

Sinan Akçıl, Ceyda Düvenci'ye özel hayatıyla ilgili çok özel açıklamalar yaptı.

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Ceyda Düvenci'nin sunduğu “Bambaşka Sohbetler” programının konuğu oldu.



Programda müzik kariyeriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Sinan Akçıl, 2 kez evlenip boşandığı Burcu Kıratlı ile evliliğini ve ilişkisinde yaşadıklarıyla ilgili de ilk kez konuştu.



İşte Akçıl'ın açıklamalarından ara başlıklar:



"Ben başkayım"



"Genç kızların sevgilisi ünlü popçu hiçbir zaman olmadım bana o imaj yapıştırıldı. Piyasadaki popçu arkadaşlarımı çok seviyorum ama ben onlarla kendimi rakip görmüyorum. Ben komple müzisyenim. Ben büyük müzisyenlere baş kaldırmış biriyim.



"Allah'ın bana fısıldadığı bir müzik yolu var"



5 yaşında beri Allah'ın bana fısıldadığı bir müzik yolu var. Allah'ın bende açtığı bir ışık var. Bana en zor anlarımda umut olan bir ışık.



Ben çok öneli müzisyen bir aileden geliyorum. O sıfat bana biraz kısır geliyor."



"Ben muhafazakar bir adamım"



Akçıl, o dekolte gelinlik için, "Ben muhafazakar bir adamım. Eski eşim Burcu Kıratlı’nın Amsterdam’da giydiği gelinlikten çok rahatsızım. Düğün gününe kadar görmemiştim gelinliği. Bana göre çok açıktı. Ben hayatımdaki kadınlarda bu kadar açıklığa karşıyım.



"Aynı kişiyle 2 kez evlilik yaptım"



Aynı kişiyle 2 kez evlilik yaptım. Birisi 5 ay sürdü, birisi 8 ay sürdü. İlkinde ben boşanmak istedim, çok güzel bu arada evet, geçen gün keşfette fotoğrafı önüme düştü, baktım kızın suratı çok güzel. Ne kadar güzel kız dedim. İyi kızdır Burcu.



"Biz evlenelim"



İlkinde boşanmak istedim çok, boşandıktan sonra acayip bir özlem geldi, dedim ki bu kızla yeniden evlenmem lazım. Bir plan yaptım, 12 gün sonra hallettik, arkadaşlarım sağ olsun... Yalandan bir yemek organize ettim, orayı bastım, aldım onu tekneye bindirdim, kaçırdım, bir otelde yer ayırttım, bahçesini kapatmıştım, orada sabaha kadar konuştuk, sonra çıkmaya başladık yine. Niye evlendim, o dedi ki biz çıkmayalım, biz evlenelim, haklı.



İlkinde babasına bile evleneceğimizi facetime'da söylemiştik, ikincisinde evine gittik, davul zurna tuttum, aldık, çok güzel bir gelinlik yaptı Hakan, içinde ne onun ukte kalsın ne benim kalsın diye böyle yapmak istedim, 8 ay sürdü. O da bitti.Çok güzel anlar yaşadık biz onunla. Yaşadığım hiçbir şeyden pişman değilim." diye konuştu.