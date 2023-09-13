Mahsun Kırmızıgül tarzını değiştirdi

Şarkıcı, oyuncu ve yapımcı Mahsun Kırmızıgül, son yıllarda müzik kariyerine ağırlık vermeye başladı.Yazı konser yaparak geçiren Kırmızıgül, Bodrum konserinde sıra dışı bir tarz benimsedi.Kırmızıgül, ceketinin altına giydiği şortla sahneye çıkarak izleyenlerine sürpriz performans sundu. Sanatçının bu farklı tercihi, konser izleyicileri arasında büyük ilgi ve şaşkınlık yarattı.Mahsun Kırmızıgül, sahnede enerjisi ve tarzıyla dikkat çekerken, giyim tercihiyle de konuşulmaya başlandı.