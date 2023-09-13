Emre Kınay: Tiyatroseverler heyecanlanacak

Kanal D'de her çarşamba yeni bölümü ile ekranlara gelen sevilen dizi 'Dönence'de 'Cem' karakterine hayat veren Emre Kınay, geçtiğimiz gün Watergarden İstanbul’da objektiflere yansıdı.

AVM içerisinde bulunan sahnede izleyiciyle buluşan Emre Kınay, birbirinden özel şarkıları seslendirerek, dinleyenlerden tam not aldı. Oyuncu, sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Emre Kınay, “Her şey yolunda gidiyor arkadaşlar. Onun dışında yeni sezon tiyatro oyunlarımız için hazırlık yapıyoruz. Tiyatroseverleri heyecanlandıracak oyunlar geliyor” açıklamasını yaptı.



