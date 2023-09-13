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Ceyda Düvenci'den ilk açıklama!

Ceyda Düvenci, 2015 yılında dünyaevine girdiği, yedi yaşındaki oğlu Okan Ali'nin babası Bülent Şakrak ile boşanması sonrası ilk kez konuştu. "Hayatımın değiştiği bir yazdı" diyen 46 yaşındaki oyuncu, çocuklarının da artık her şeyi kabul ettiği bir sonbaharı karşıladığını söyledi.

Ekleme: 13.09.2023 - 01:39 Güncelleme: 13.09.2023 - 01:42 / Editör: Ozge Selin
Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın sekiz yıllık evliliği geçtiğimiz temmuz ayında tek celsede bitmişti. Her fırsatta aşklarını dile getiren ve romantik pozlar veren ikiliden Düvenci, boşanmayı isteyen tarafın Şakrak olduğunu belirtmişti.

Sürpriz ayrılığın ardından sosyal medya hesabından yaptığı imalı paylaşımlarıyla magazin gündemine gelen oyuncu, sunucusu olduğu programda, özel hayatına dair çarpıcı bir açıklamaya imza attı.

Ceyda Düvenci'den ilk açıklama!

"YENİ DÜZENE ALIŞTIK"

Hayatımın değiştiği bir yazdı. Şimdi iyiyim, evet biraz zor geçti ama herkesin artık iyi olduğu, yeni hayatlarımızda birbirimize uyumlanabildiğimiz, evlatların da artık her şeyi kabul ettiği, yavaş yavaş da yeni düzene alıştıkları bir sonbaharı karşılıyorum.

Ceyda Düvenci'den ilk açıklama!

"BÜTÜN DUYGULARIN HAKKINI VEREREK ATLATTIM"

İki çocuk annesi ünlü oyuncu, "Böyle oluyor bazen; hayatın içinde, beklemediğiniz değişiklikler, dönüşümler... Günün sonunda bütün duyguların hakkını vererek atlatmak sonra da yolunuza kaldığınız yerden devam etmek tabii ki ilişkileri de yıpratmadan belli saygı çerçevesinde koruyarak devam ettirebilmek" ifadelerini kullandı.

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