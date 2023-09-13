Caner Cindoruk'tan nostaljik paylaşım!

Ünlü oyuncu Caner Cindoruk, nostaljik paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Oyuncu, arkadaşı Meriç Hasgül Aydın ile birlikte çekilen eski fotoğrafını yayınladı."İYİ Kİ DOĞMUŞSUN ZEKİM"Yakın dostunun doğum gününü kutlayan Caner Cindoruk, "İyi ki doğmuşsun zekim" ifadelerini kullanarak eskileri yad etti.