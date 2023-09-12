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Takipçisi Aslıhan Gürbüz'ü kızdırdı

Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, 'çocuk yap' diyen takipçisine dayanamadı.

Ekleme: 12.09.2023 - 08:27 Güncelleme: 12.09.2023 - 08:28 / Editör: Ozge Selin
Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan Aslıhan Gürbüz, evlilik hazırlığı yaptığı kendisi gibi oyuncu İsmail Hacıoğlu ile ani bir kararla ayrılmıştı.

Köpekle paylaşım yapan ünlü isim bir yoruma kayıtsız kalamadı. Bir süredir ekranlarda görünmeyen Gürbüz, sosyal medya hesabında takipçisine verdiği cevap ile gündem oldu.

Instagram hesabını aktif kullanan Gürbüz köpek ile poz verdi ve takipçileriyle paylaştı.

"Yallah"

Yoruma çok sinirlenen ve kayıtsız kalamayan Aslıhan Gürbüz takipçisine, "Bence artık çeneni kapamalı, bu hesaptan defolup gitmelisin. Kendini kimin yerine koyuyorsan yallah oraya." ifadeleriyle sert bir cevap verdi.
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