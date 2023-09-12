Son pozlarıyla gündem oldu!

Sosyal medyadaki komik videolarıyla ünlenen Yasemin Sakallıoğlu son paylaşımıyla ilgi odağı oldu.

Başarılı fenomenlerden Yasemin Sakallıoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.Instagram hesabından sık sık komik videolarını yayınlayan Sakallıoğlu, son pozlarıyla görenlerin ağızlarını açık bıraktı.Ünlü isim, photoshop'lu fotoğraflarını “Doğal güzellikle buraya kadar iyi geldik be caniko” notuyla paylaştı.Sakallıoğlu’nun paylaşımını beğenenler arasında Demet Akalın, Evrim Alasya, Pınar Altuğ da yer aldı.