Semiramis Pekkan'ın şaşırtan sırrı!

74 yaşındaki Semiramis Pekkan, saçlarını haftada bir yıkadığını ve bu şekilde saçların daha sağlıklı kaldığını açıkladı.

Popstar Ajda Pekkan'ın kendisi gibi şarkıcı kardeşi 74 yaşındaki Semiramis Pekkan, son zamanlarda YouTube kanalından yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor.



Daha öncesinde mevsimlere göre kıyafetlerinin rengini de değiştirdiğini söyleyen Pekkan, saçları ile ilgili de şaşırtan bir itirafta bulundu.



Semiramis'in saçlarını yıkama sıklığı



Çektiği videolarda sağlıklı yaşamla ilgili içerikler üreten Semiramis Pekkan, saçlarını yıkama sıklığı ile ilgili açıklama yaptı.



'Çok sık yıkamak sağlıklı değil'



Saç temizliğinin sık sık yapılmasının yanlış olduğunu söyleyen Semiramis Pekkan, 'Saçımı haftada bir yıkarım. Çünkü nedense çok eskiden beri bildiğim şey saçı çok sık yıkamak sağlıklı değil. Oradaki yağları yok ediyorsun. Her gün saçını yıkayanlara çok şaşarım.' dedi.