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Sahnede düşme tehlikesi geçirdi

Ünlü sanatçı Ahmet Şafak, Ankara Polatlı Belediyesi tarafından düzenlenen Sakarya Zaferi'nin 102. yıl dönümü kutlamalarında sahne aldı. Ahmet Şafak sahnede olduğu sırada düşme tehlikesi geçirdi. Şafak son anda yere tutunarak düşmekten kurtuldu.

Ekleme: 11.09.2023 - 09:03 Güncelleme: 11.09.2023 - 09:04 / Editör: Ozge Selin
Ankara Polatlı Belediyesi tarafından düzenlenen Sakarya Zaferi'nin 102. yıl dönümü kutlamalarında ünlü sanatçı Ahmet Şafak sahne aldı. Ahmet Şafak, "Neyleyim" şarkısını seslendirdiği sırada düşme tehlikesi geçirdi.

13 Eylül Sakarya Zaferi'nin 102. yıl dönümü kutlamaları, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın ev sahipliğinde, Büyük Zafer Yürüyüşü ve açılış korteji ile başladı. Kutlama heyecanı, ünlü sanatçı Ahmet Şafak konseri ile doruğa çıktı. Ahmet Şafak, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konserde binlerce seveniyle bir araya geldi.

Sahnede düşme tehlikesi geçirdi

Sanatçı Ahmet Şafak, "Neyleyim" şarkısını okurken sahnenin önüne geldiği sırada ayağı takıldı ve düşme tehlikesi atlattı. Şafak'ın yere tutunarak son anda düşmekten kurtulduğu sırada sevenlerinin yüreği ağzına geldi. Ünlü sanatçı ayağa kalktıktan sonra bir süre acı içinde topallayarak sahnesine kaldığı yerden devam etti. Sevenleri ise bu olay için "nazar" yorumunda bulundu.
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