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Beyaz Gazete
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İzmir konserine kiloları damga vurdu

İzmir'de konsere çıkan Sibel Can, kilolarıyla hayranlarını şaşırttı. Sosyal medya paylaşımlarından çok farklı olduğu gözüken Can için, "Diyeti bozmuş" yorumları yapıldı.

Ekleme: 11.09.2023 - 01:24 Güncelleme: 11.09.2023 - 01:25 / Editör: Ozge Selin
Herkesin sevdiği isimlerin başında gelen Sibel Can, İzmir'de konser verdi.

Hayranlarıyla buluşan ve sevilen şarkılarını seslendiren Sibel Can, sahneye siyah uzun bir elbiseyle çıktı.

Arkası yırtmaçlı elbisesiyle oldukça şık gözüken Can, aldığı kilolarla geceye damga vurdu.

İzmir konserine kiloları damga vurdu

Gören şaşırdı

Sibel Can'ın kilolu hallerini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal medya hesabından paylaştığı karelere uzak olan Sibel Can için bazıları, "Shopsuz hali buymuş" derken bazıları ise "Diyeti bozmuş" dedi.
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