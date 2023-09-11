Eda Ece-Tuncer çiftinden güzel haber!

2 ay önce evlenen ünlü oyuncu Eda Ece, bebek bekliyor.

Yasak Elma dizisindeki "Yıldız" rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve geçtiğimiz haziran ayında basketbolcu Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturan Eda Ece, anne oluyor.



Ece’nin, hamileliğinin daha ilk ayında olduğu için bu süreci gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği öğrenildi.



Yeni sezonda bir projede yer almayan oyuncu, hamilelik sürecini de sakin bir şekilde geçirecek. Bebek heyecanı yaşayan güzel oyuncu hamileliğiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.



"Teyze oluyorum”



Önceki akşam bir konserde görüntülenen Eda Ece’nin yakın dostu Şevval Sam, “Başından beri ben biliyordum, Teyze oluyorum.” dedi.