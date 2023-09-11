Deniz Çakır dünyaevine girdi

Ekranların güzel oyuncularından Deniz Çakır, 2 yıldır aşk yaşadığı yatırımcı ve iş insanı Bilgehan Baykal'la evlendi.Sarıyer'deki bir mekanda gerçekleştirilen 200 kişilik düğüne çiftin aileleri, yakın dost ve arkadaşları katıldı.Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in kıydığı nikâhta Deniz Çakır’ın şahitliğini Sanem İşler Şen ile Zuhal Olcay, Bilgehan Baykal’ın şahitliğini ise Başar Başaran ile Habil Özden yaptı.Deniz Çakır, dokunuşları ile Helenistik tarzda olan bir gelinlik giydi.