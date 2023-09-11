  • USD: 26,81 - 26,86
  • EURO: 28,70 - 28,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Deniz Çakır dünyaevine girdi

Deniz Çakır, yaklaşık 2 yıldır beraberlik yaşadığı iş insanı Bilgehan Baykal'la hayatını birleştirdi.

Ekleme: 11.09.2023 - 08:58 Güncelleme: 11.09.2023 - 08:59 / Editör: Ozge Selin
Ekranların güzel oyuncularından Deniz Çakır, 2 yıldır aşk yaşadığı yatırımcı ve iş insanı Bilgehan Baykal'la evlendi.

200 kişilik düğün

Sarıyer'deki bir mekanda gerçekleştirilen 200 kişilik düğüne çiftin aileleri, yakın dost ve arkadaşları katıldı.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in kıydığı nikâhta Deniz Çakır’ın şahitliğini Sanem İşler Şen ile Zuhal Olcay, Bilgehan Baykal’ın şahitliğini ise Başar Başaran ile Habil Özden yaptı.

Deniz Çakır, dokunuşları ile Helenistik tarzda olan bir gelinlik giydi.

Deniz Çakır dünyaevine girdi
Bakan Tunç'tan TSK'ya iftira atan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki: Gerekli soruşturma süreci başlamıştır
Kılıçdaroğlu'nun bölücü ortağı HDPKK isyan etti! Bay Kemal'in Tanrıkulu sözleri sonrası gözdağı: Not aldık
CHP'de 'mega' kriz! Kılıçdaroğlu 'Mansur Yavaş aday' dedi ancak İmamoğlu'nu teyit etmedi: Olaylı 100. yıl kutlamalarının perde arkası
Bakan Fidan'dan Kazakistan'da önemli açıklamalar...
İSKİ'ye çamurlu su isyanı: İstanbullular tepki gösterdi! Yarın okullar açılıyor...
Yunanistan, Kılıçdaroğlu'nun EOKA'lı paylaşımını konuşuyor: Hiçbir zaman cumhurbaşkanı olamayacak
FETÖ’den ceza alan CHP’li başkana kötü haber: Gözler Yargıtay kararında!
Başkan Erdoğan'ın sözleri dünyada yankılandı: 'Önce yükümlülükler yerine getirilmeli'
İşsizlik oranları açıklandı
Bakan Bolat duyurdu: Öncüpınar'da dev operasyon
Ekrem İmamoğlu’ndan Meral Akşener’e ittifak çağrısı: Her zaman…
CHP'li Mansur Yavaş yeni eğitim öğretim yılı için yaptığı paylaşımda İngiliz çocukları kullandı: Bu kadar mı halktan kopuksunuz?
Zorunlu afet sigortası geliyor! İşte 2024'te devreye girecek uygulamanın detayları
İYİ Parti İzmir adayı Ümit Özlale'den CHP'ye zehir zemberek sözler! 'İzmir'in yarısı bankamatik memuru'
Yeni eğitim öğretim yılında ilk ders zili bugün çalıyor
CHP'nin 100. yıl videosuna Türk askeri yerine EOKA'cı teröristleri koymuşlardı: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan akla zarar savunma
PKK'lılardan oy isteyen CHP'li Bankoğlu'ndan 'EOKA' savunması: Hainlerin sevincinin nasıl kursağında kaldığı anlatılıyor
Anız yangını TEM Otoyolu’nda faciaya neden oldu: 1 ölü 36 yaralı!
Başkan Erdoğan'dan Batı'da artan İslam düşmanlığına sert tepki: Sözde demokrat ülkeler 3 maymunu oynuyor
Kılıçdaroğlu'ndan aylar sonra gelen seçim itirafı: Hepimiz hayal kırıklığına uğradık
19 milyon öğrenci ders başı yapıyor...

19 milyon öğrenci ders başı yapıyor...

Önlemler etkisini gösterdi! Fiyatlarda köpük kalktı gerileme başladı

Önlemler etkisini gösterdi! Fiyatlarda köpük kalktı gerileme başladı

Kredi kartı kullananlar dikkat: OVP sonrası yeni dönem!

Kredi kartı kullananlar dikkat: OVP sonrası yeni dönem!

Genç yaşta öleceğini öğrendi, tam 200 kilo verdi! Son halini görenler gözlerine inanamadı...

Genç yaşta öleceğini öğrendi, tam 200 kilo verdi! Son halini görenler gözlerine inanamadı...

Nesli tükendiği sanılıyordu: Orada görüldü!

Nesli tükendiği sanılıyordu: Orada görüldü!

Tozu dumana katıp köylere iniyorlar: Drone ile kaydedildi herkes görmek için akın ediyor

Tozu dumana katıp köylere iniyorlar: Drone ile kaydedildi herkes görmek için akın ediyor