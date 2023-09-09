Melisa Döngel'den evlilik açıklaması

Melisa Döngel özel hayatı hakkında konuştu. Ünlü oyuncu, "Evlilik... İki hayatın birleşmesi ve zor bir şey. Ben bunu doğru kişiyi bulduğumda yapmak isterim. Ve bir kez yaşamak isterim." ifadelerini kullandı.

Cem Karaca filminde Emel Sayın'ı, Broadway in İstanbul Vol.2 müzikalinde de Marilyn Monroe'yu oynayacak olan Melisa Döngel, evlilik ve annelik kavramları hakkında konuştu. Şamdan Plus Dergisi'ne röportaj veren Melisa Döngel, "Kadınlığı hissettiğim belki de en önemli noktalardan biri, annelik duygusunu tadacağım andır." dedi.



"Bir kere evlenmek isterim"



Evliliği bir defa yaşamak istediğini de belirten Döngel, "Evlilik... İki hayatın birleşmesi ve zor bir şey. Ben bunu doğru kişiyi bulduğumda yapmak isterim. Ve bir kez yaşamak isterim. Tabii hayatın getirisi ne olur bilmiyorum, dileğim bu yönde." açıklamasında bulundu.