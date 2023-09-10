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Eski eşinden kalan dövme izini yok etti!

2015 yılından bu yana meslektaşı Bülent Şakrak ile mutlu bir ilişkisi olan Ceyda Düvenci'nin, evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı ileri sürülmüştü. Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evliliği, geçtiğimiz aylarda İzmir-Ödemiş Adliyesi’nde sona ermişti. Düvenci, ayrlık sonrası eski eşinden kalan dövmeyi değiştirdi.

Ekleme: 10.09.2023 - 11:34 Güncelleme: 10.09.2023 - 11:35 / Editör: Ozge Selin
Ceyda Düvenci, dizi setinde tanıştığı oyuncu Bülent Şakrak ile aşk yaşamaya başlamış, çift 2015 yılında nikah masasına oturmuştu. Magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın mutluluğu oğulları Okan Ali'nin doğumuyla katlanmıştı.

ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDILAR

Evlilikleri boyunca en özel anlarını dahi takipçileriyle paylaşan çift, son dönemde ayrılık iddialarıyla gündeme gelmiş; Düvenci ve Şakrak'ın boşanmaya karar verdiği ortaya çıkmıştı.

Eski eşinden kalan dövme izini yok etti!

15 DAKİKA SÜRDÜ

Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti, 11 Temmuz'da İzmir Ödemiş Adliyesi'nde sabah saatlerinde boşanmıştı. Anlaşmalı olarak boşanan çiftin davası sadece 15 dakika sürmüştü.

Eski eşinden kalan dövme izini yok etti!

'B' HARFİNİ DÖNÜŞTÜRDÜ

Zaman zaman paylaşımlarıyla dikkat çeken Düvenci'nin son paylaşımında bir detay gözlerden kaçmadı. Ünlü oyuncu ve sunucu eski eşinin adının baş harfini koluna dövdürmüştü. Aşk bitince Düvenci o dövmeyi sildirmek yerine dönüştürmeye karar verdi ve 'B' harfi 'Believe' oldu.

Eski eşinden kalan dövme izini yok etti!


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