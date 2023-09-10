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Ekin Koç: İstanbul'dan uzaklamak istiyorum!

'Bizim İçin Şampiyon', 'Üç Kuruş' ve 'Muhteşem Yüzyıl: Kösem' gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Ekin Koç, geçtiğimiz gece Asmalımescit'de görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Koç, İstanbul'dan uzaklaşmak istediğini açıkladı.

Ekleme: 10.09.2023 - 11:36 Güncelleme: 10.09.2023 - 11:38 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Ekin Koç, geçtiğimiz aylarda Taksim İKSV binasında düzenlenen ve sunuculuğunu Cem Davran’ın yaptığı Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD) 55. Yılın En İyileri Ödül Töreni’ne katılmıştı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ekin Koç, “Burada iki film ile birlikte olmak güzel. Bu tarz organizasyonları seviyorum. Tanıdığım insanları uzun süre görmeyince böyle yerlerde denk geliyorum” demişti.

Ekin Koç: İstanbul'dan uzaklamak istiyorum!

EVLİLİK AÇIKLAMASI

Muhabirlerin, Ukraynalı model sevgilisi Irina Lunkova'yı sorarak; “İlişkiniz nasıl gidiyor? Uzun süredir sizi yan yana görmedik" demesi üzerine Ekin Koç, "Gayet iyi gidiyor bence. Evlilik ile ilgili bir düşüncemiz yok şimdi” diye konuşmuştu.

Ekin Koç: İstanbul'dan uzaklamak istiyorum!

"İSTANBUL'DAN UZAKLAŞMAK İSTİYORUM"

31 yaşındaki Ekin Koç, son olarak önceki gece Asmalımescit'de objektiflere takıldı. Ayaküstü gazetecilerle konuşan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

Yönetmen arkadaşımın yemek davetine iştirak ettim; bol bol konuştuk, dertleştik, iyi de geldi. Yakında yeni bir Dizi projesine başlıyorum.

Tatil sorusuna da cevap veren Koç; "Tatilimi yaptım, geldim. İstanbul'dan uzaklaşmak istiyorum. Vakit buldukça İstanbul'dan kaçıyorum" şeklinde konuştuktan sonra yoluna devam etti.

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