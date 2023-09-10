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Ecem Karavus'tan 'şiddet' açıklaması!

Yıllar önce rol aldığı Pis Yedili dizisiyle tanınan genç oyuncu Ecem Karavus, bir video çekerek ailesinden psikolojik şiddet gördüğünü itiraf etti. "Aile içi psikolojik ve ekonomik şiddetin çok kötü bir örneğini yaşıyorum. 50 gündür kişisel eşyalarıma ve engelli kedilerime ulaşamıyorum" diyen oyuncuya, ünlü isimlerden destek yorumları yağdı.

Ekleme: 10.09.2023 - 11:28 Güncelleme: 10.09.2023 - 11:30 / Editör: Ozge Selin
Pis Yedili ve Dinle Sevgili dizilerinde rol alan gen oyuncu Ecem Karavus, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda 50 gündür ailesinde psikolojik ve ekonomik şiddet gördüğünü söyledi.

"ZORBALIKLA MÜCADELE MAKYAJI YAPACAĞIM"

Makyaj yaptığı bir video yayınlayan Ecem Karavus şu ifadeleri kullandı: "Merhaba arkadaşlar, Bugün size muhteşem cildimle harika bir makyaj videosu çekmek isterdim, ama sizlerin gözünde bizi koyduğunuz yerde bambaşka hayatlar yaşayabiliyoruz. Bu sefer zorbalıkla mücadele makyajı yapacağım. Daha doğrusu şiddetle mücadele edemeyen suratımı düzeltmeye çalışma makyajı..."

Ecem Karavus'tan 'şiddet' açıklaması!

"PSİKOLOJİK VE EKONOMİK ŞİDDETİN EN KÖTÜ ÖRNEĞİNİ YAŞIYORUM"

Dünyanın her yerinde özellikle bu ülkede birçok kadının maruz kaldığı aile içi psikolojik ve ekonomik şiddetin çok kötü bir örneğini yaşıyorum. Bu makyaj için imkanları kısıtlı çünkü 50 gündür kişisel eşyalarıma ve gözüm gibi baktığım engelli kedilerime ulaşamıyorum. Bir insanı felaketten çıkmış gibi bırakmak safi kötülüğün bir göstergesi. Hayatım boyunca he iyilikle, canlara dokunmaktan beslendim. Ben kadın hakları için ailemi bile karşıma aldım. Unutmayın ki yaşanan hiçbir şey sizinle ilgili değil, sadece şanssız bir zaman diliminde çok kötü insanlara denk geldiniz. Bir yerlerde susmak zorunda olduğunuzu biliyorum. Yalnız değilsiniz, susmayın!

Ecem Karavus'tan 'şiddet' açıklaması!

Oyuncunun paylaşımına Ceren Hindistan, Melis İşiten, Sebile Ölmez ve Ümit Karalar gibi birçok isimden destek yorumu geldi.

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