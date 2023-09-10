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'Ali Cabbar' itirafı geldi!

1974 tarihli 'Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?' filminin müziğiyle büyük benzerlik taşıdığı iddia edilen ‘Ali Cabbar’ şarkısı ile müzik dünyasında son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Emir Can İğrek, Bursa'da konser verdi. İğrek, hem müziği hem de hikayesiyle sosyal medyada çok konuşulan Ali Cabbar'dan bahsetti.

Ekleme: 10.09.2023 - 00:02 Güncelleme: 10.09.2023 - 00:03 / Editör: Ozge Selin
‘Nalan’, ‘Beyaz Skandalım’, ‘Ağır Roman’, ‘Müzik Kutusu’ gibi şarkıları ve 2 Haziran'da yayınladığı 'Parti İptal' albümü ile dikkat çeken Emir Can İğrek, Bursa’da bir eğlence mekanının sezon açılışında sahneye çıktı.

Konserine ‘Muhalif’ isimli şarkısı ile sevenlerini selamlayan İğrek, sevilen parçalarını Bursalı müzikseverlerle birlikte seslendirdi. Şarkı aralarında sevenleriyle sohbet eden İğrek, "En son 31 Mayıs'ta Bursa’daymışız, üç ayı geçti" dedi. Sıkı hayranlarını unutmayan İğrek, tek tek hepsi ile olan hikayesini anlatarak, hatırladığını dile getirdi.

HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

İğrek, sevilen şarkılarından ‘Ağır Roman’ın eski versiyonu istenince hazırlıksız yakalandı. Kısa sürede orkestra arkadaşları ile birlikte şarkının hazırlığını gerçekleştiren Emir can İğrek, sevenlerinin isteklerini yerine getirdi.

"DÖRT BÜYÜK KULÜP KULLANDI"

Ünlü şarkıcı, ‘Parti İptal’ albümü çıktığı ilk günden itibaren sosyal medyada büyük yankı uyandıran ‘Ali Cabbar’ parçasını seslendirmeden önce, "Dün Trabzonspor’un da kullanmasıyla birlikte dört büyük kulüp kullanmış oldu. Şarkının başına gelmeyen kalmadı. Sosyal medya böyle bir şey. Bizim için hâlâ o ilk günkü gibi. Yıllar sonra hâlâ değerini koruyacağına inandığım türkü tarzında pop şarkısıdır arkadaşlar" dedi.

ONUR CAN ÖZCAN'I UNUTMADI

Emir Can İğrek, 2018 yılında hayata gözlerini yuman meslektaşı ve yakın dostu Onur Can Özcan için yazdığı ‘Can Dostum’ şarkısını seslendirdi. Her konserinde Özcan’ı bir şarkısıyla anan 30 yaşındaki sanatçı, son albümünde yer verdiği ‘Can Dostum’ şarkısı ile hatırasını yaşatmaya devam ediyor.

'BIÇAKLANDIM' ŞARKISINDA BİST YAPTI

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Emir Can İğrek, 'Bıçaklandım' isimli şarkısını seslendirdikten sonra dinleyiciler "Bir daha" diye seslenince şaşkınlığını gizleyemedi. Bu parçanın ilk kez tekrar istendiğini dile getiren İğrek, şarkıyı yeniden seslendirdi. Ardından "İlk defa bu şarkım tekrar edildi. Demek ki burada ‘Parti İptal’ci bir kitle var. Buradaki tayfa demek ki koyu tayfa. O zaman listede olmayan bir şarkı isteyeceğim" diyerek ‘Bir Yandan’ isimli şarkısını seslendirdi.
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