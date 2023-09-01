Yasmin Erbil, tatilde kilo aldı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar'dan olan kızı Yasmin, 2022'den beri birlikte olduğu Yiğit Poyraz ile 2 aydır tatilde.Aşk tatilinde diyeti falan bırakan Yasmin Erbil, yediğine içtiğine dikkat etmeyince 5 kilo aldı.Tatil dönüşü diyete girecek ve ara verdiği spora yeniden başlayacak.Yasmin Erbil, sevgilisi Yiğit Poyraz ile tatilde yaşadığı romantik anları da sosyal medya hesabından yayınladı. Tatil anlarından video yayınlayan Yasmin Erbil'e yorum yağdı.