Wilma Elles podyuma çıktı

'Öyle Bir Geçer Zaman ki'de hayat verdiği 'Caroline' karakteriyle şöhreti yakalayan Wilma Elles, 16 Aralık 2022 tarihinde Mehmet Şah Çelik ile dünyaevine girmiş, kısa süre sonra üçüncü kez hamile olduğunu açıklamıştı.

2019 yılında ayrıldığı Kerem Göğüş ile birlikteliğinden Melodi ve Milat adında iki çocuğu olan 36 yaşındaki oyuncu, doğuma birkaç hafta kala bebeğinin cinsiyetini açıklamıştı.Güzel oyuncu, nazar boncuğu ve kalp emojileriyle birlikte "Ve bir kız bekliyoruz." mesajını yazmıştı.Wilma Elles, önceki gün İstanbul'da gerçekleşen defilede karnı burnunda podyuma çıktı. 8.5 aylık hamile olan oyuncu, “Her şey iyi. Doğuma çok az kaldı. Keyifle podyuma çıkıyorum.” dedi.Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Wilma Elles, 13 kilo aldığını belirterek, "Limonlu içecekleri aşerdim ve çok seviyorum. 13 kilo aldım, çok az aslında. Hala manken kıyafetleri giyebiliyorum.” şeklinde konuştu.