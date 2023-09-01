Tarzı yüzünden eleştirildi

Hollywood'un en gözde çiftlerinden Justin Bieber ile Hailey Bieber, geçtiğimiz gün bir etkinlik için New York sokaklarında boy gösterdi.ABD’nin en büyük donut zincirlerinden birini ziyaret eden ünlü çift gündem oldu.Yeni ürününü tanıtmak için kırmızı temasını seçen Hailey, ünlü bir tasarımcıya ait kırmızı, askısız, mini elbisesi, yüksek topuklu kırmızı terlikleri ve kombinine uygun çantası ve makyajı ile adeta göz kamaştırdı.Ünlü ismin tüm bu güzelliğine karşın eşi Justin'in etkinlik için tercih ettiği kıyafetler ise görenleri şaşkına çevirdi.Sweatshirt, şort ve plastik terliklerle başarılı modele eşlik eden şarkıcının bu görüntüsü, sosyal medyada olay oldu.Bieber karısının işine saygı duymamakla ve onun yanına yakışmamakla suçlandı. Sosyal medya kullanıcıları, ikilinin birbirinden çok farklı olan tarzlarına yorum yağdırdı: