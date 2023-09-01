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Beyaz Gazete
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Tarzı yüzünden eleştirildi

Hailey Bieber, mini şık kıyafetiyle görenleri kendine hayran bırakırken; Justin Bieber'ın şort ve terlik giymesi sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 1.09.2023 - 09:13 Güncelleme: 1.09.2023 - 09:14 / Editör: Ozge Selin
Hollywood'un en gözde çiftlerinden Justin Bieber ile Hailey Bieber, geçtiğimiz gün bir etkinlik için New York sokaklarında boy gösterdi.

ABD’nin en büyük donut zincirlerinden birini ziyaret eden ünlü çift gündem oldu.

Hailey, göz kamaştırdı

Yeni ürününü tanıtmak için kırmızı temasını seçen Hailey, ünlü bir tasarımcıya ait kırmızı, askısız, mini elbisesi, yüksek topuklu kırmızı terlikleri ve kombinine uygun çantası ve makyajı ile adeta göz kamaştırdı.

Ünlü ismin tüm bu güzelliğine karşın eşi Justin'in etkinlik için tercih ettiği kıyafetler ise görenleri şaşkına çevirdi.

Sweatshirt, şort ve plastik terliklerle başarılı modele eşlik eden şarkıcının bu görüntüsü, sosyal medyada olay oldu.

Bieber eleştirildi

Bieber karısının işine saygı duymamakla ve onun yanına yakışmamakla suçlandı. Sosyal medya kullanıcıları, ikilinin birbirinden çok farklı olan tarzlarına yorum yağdırdı:

Tarzı yüzünden eleştirildi
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