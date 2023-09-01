Sevgilisinin adını koluna yazdırdı

2003 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ikinci olan ve sonrasında podyumların aranan yüzleri arasına girmeyi başaran Özge Ulusoy'un son hali sosyal medyanın gündeminde.Güzellik sırrını açıklayan Ulusoy, "Her ne kadar ‘çok estetik yaptırdı’ deseler de, görüldüğü üzere doğal halimden gayet memnunum. Yediğime, içtiğime, uykuma özen gösteriyorum. Bol su içiyorum" deyince sosyal medyanın diline düşmüştü.Özge Ulusoy’un "Su içerek iyi fiziğe sahip olabilirsiniz" açıklaması hatırlatılan Tuğba Ekinci; tartışma yaratacak bir cevap vermişti. Sivri dilli şarkıcı, "Sadece su içerek İskeletor'a dönersiniz, zaten o arkadaş da İskeletor gibi. Kadın dediğin ele avuca gelecek. Kılçık gibi kadın olmaz" ifadelerini kullanmıştı.Özge Ulusoy, önceki gün Nişantaşı City's de görüntülendi. Değeri 1 milyon TL'den fazla olduğu öğrenilen parmağındaki tektaş pırlanta yüzüğüyle dikkatleri üzerine toplayan Özge Ulusoy, yüzüğün sorulması üzerine utangaç tavırlar sergiledi.Uzun bir süredir Faruk Çolakoğlu ile birlikte olan Ulusoy, evlilik soruları üzerine, 'Hayırlısı' demekle yetindi. Elinin üzerindeki dövmeler ile de dikkat çeken Özge Ulusoy, "Çok sevdiğim insanların isimleri yazıyor. Babamın adı da yazılı sevgilimin adı da" şeklinde konuştu.'Ne estetiği bol su içiyorum' sözleri hatırlatılan Özge Ulusoy, ''Öyle farklı yerlere çekildi ki ben 'sanki su içtim burnum küçüldü' dedim. Tabii ki yüzümde estetik var ama sağlıklı beslenmeye de çok şey borçluyum. Hala podyuma çıkıyorum ve kendime bakıyorum. İşin aslı bu" dedi.