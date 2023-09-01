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Sevgilisinin adını koluna yazdırdı

Yıllar içerisindeki değişimi ile sık sık gündeme gelen ve son olarak estetik sorularına, 'Ne estetiği bol su içiyorum' sözleriyle çok konuşulan Özge Ulusoy, parmağındaki tektaşıyla dikkat çekti. Elinin üzerindeki dövmelere açıklık getiren Özge Ulusoy'a, 'evlilik' sorusu soruldu.

Ekleme: 1.09.2023 - 09:21 Güncelleme: 1.09.2023 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
2003 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ikinci olan ve sonrasında podyumların aranan yüzleri arasına girmeyi başaran Özge Ulusoy'un son hali sosyal medyanın gündeminde.

"BOL SU İÇİYORUM"

Güzellik sırrını açıklayan Ulusoy, "Her ne kadar ‘çok estetik yaptırdı’ deseler de, görüldüğü üzere doğal halimden gayet memnunum. Yediğime, içtiğime, uykuma özen gösteriyorum. Bol su içiyorum" deyince sosyal medyanın diline düşmüştü.

"KILÇIK GİBİ KADIN OLMAZ"

Özge Ulusoy’un "Su içerek iyi fiziğe sahip olabilirsiniz" açıklaması hatırlatılan Tuğba Ekinci; tartışma yaratacak bir cevap vermişti. Sivri dilli şarkıcı, "Sadece su içerek İskeletor'a dönersiniz, zaten o arkadaş da İskeletor gibi. Kadın dediğin ele avuca gelecek. Kılçık gibi kadın olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

BİR MİLYON TL'LİK YÜZÜĞÜ DİKKAT ÇEKTİ

Özge Ulusoy, önceki gün Nişantaşı City's de görüntülendi. Değeri 1 milyon TL'den fazla olduğu öğrenilen parmağındaki tektaş pırlanta yüzüğüyle dikkatleri üzerine toplayan Özge Ulusoy, yüzüğün sorulması üzerine utangaç tavırlar sergiledi.

"ÇOK SEVDİĞİM İNSANLARIN İSİMLERİ YAZIYOR"

Uzun bir süredir Faruk Çolakoğlu ile birlikte olan Ulusoy, evlilik soruları üzerine, 'Hayırlısı' demekle yetindi. Elinin üzerindeki dövmeler ile de dikkat çeken Özge Ulusoy, "Çok sevdiğim insanların isimleri yazıyor. Babamın adı da yazılı sevgilimin adı da" şeklinde konuştu.

"SANKİ 'SU İÇTİM BURNUM KÜÇÜLDÜ' DEDİM"

'Ne estetiği bol su içiyorum' sözleri hatırlatılan Özge Ulusoy, ''Öyle farklı yerlere çekildi ki ben 'sanki su içtim burnum küçüldü' dedim. Tabii ki yüzümde estetik var ama sağlıklı beslenmeye de çok şey borçluyum. Hala podyuma çıkıyorum ve kendime bakıyorum. İşin aslı bu" dedi.

Sevgilisinin adını koluna yazdırdı
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