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Beyaz Gazete
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Aşk iddialarına yanıt geldi!

Mert Yazıcıoğlu ile sürpriz bir şekilde ilişkiye başlayan ve sessiz sedasız ayrılan Dilan Çiçek Deniz'in adı bir süredir Oğuzhan Koç ile anılıyordu. Ünlü güzel, hakkında çıkan haberlere sosyal medya hesabından isyan etti.

Ekleme: 1.09.2023 - 09:19 Güncelleme: 1.09.2023 - 09:20 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile ayrıldıktan sonra meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Dilan Çiçek Deniz, bir süre sonra sürpriz bir şekilde ilişkilerinin sonlandığını açıklamıştı.

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Oğuzhan Koç ile adının aşk dedikodularına karışmasının ardından açıklama yaptı.

"KİŞİLİK HAKLARINA TACİZDİR"

Haberleri yalanlayan oyuncu, "Sadece 15 dakika kaldığım mekânda tesadüfen aynı karede yer aldığım ve yan yana durduğumuzu bile farketmediğim biriyle sormadan, araştırmadan yapılan haber, magazin haberciliği değil, kişilik haklarına tacizdir... Birisi kuyuya bir taş atıyor ve teyit edilmeden yapılan bu haberlerin insanlara verdiği psikolojik zarar maalesef düşünülmüyor. Bu habercilik anlayışının değişmesi için artık gereken neyse yapacağım" dedi.

YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan şimdilerde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz ay katıldığı bir lansmanda yüzündeki değişimle dikkat çekmişti.

"YAZIK ETMİŞ"

Gözlerindeki ve çenesindeki farklılıkla gündem olan Deniz'e; "Estetik facialarında bugün", "Çene bağımsızlığını ilan etmiş,", "Sorsan estetik yok", "Ne yapmış kendine böyle?" ve "Su gibi bir kızdı, yazık etmiş" şeklinde yorumlar yapılmıştı.
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