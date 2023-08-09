Kaan Urgacıoğlu'ndan nostaljik paylaşım!

Kanal D'de pazar akşamlarına damga vuran Yargı dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kaan Urgancıoğlu, Instagram hesabından nostaljik bir kareye imza attı.Yeni sezon öncesi enerji depolayan ve Burcu Denizer ile geçtiğimiz ayında haziran ayında dünyaevine giren 42 yaşındaki oyuncu, anne ve babasının gençlik yıllarında çekilen fotoğrafını yayınladı. Urgancıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.