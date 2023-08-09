Hazal Kaya'dan 'doğum kilosu' tepkisi

Altı ay önce ikinci bebeğini kucağına alan Hazal Kaya, Selahattin Paşalı ile birlikte Melike Şahin'i konserine gitti. Ayaküstü gazetecilerle konuşan Kaya, doğum kilolarıyla ilgili tepkisini göstererek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ünlü oyuncu Hazal Kaya ve meslektaşı Selahattin Paşalı, önceki gün yakın arkadaşları Melike Şahin'in Harbiye'deki konserini dinlemeye gittiler. Konser öncesi muhabirlerle konuşan Kaya, şu ifadeleri kullandı:



Melike benim çok yakın arkadaşım. Onu dinlemeye geldim. Doğumdan sonra ilk defa çıkıyorum dışarı.



Yaklaşık altı ay önce ikinci kez anne olan Kaya, "'Doğum kilolarını çabuk vermişsiniz' şeklinde tepkiler oluyor, lütfen kadınlara şunu demeyin. Herkes istediği gibi görünebilir. Ben biraz da proje için zayıflamaya özen gösterdim yoksa inanın umurumda bile olmazdı kilo almak" şeklinde konuştu.



"ÇOK HEYECANLANMIŞTIK"



Oyuncu, muhabirlerin Disney'in dijital yayın platformu Disney Plus'da yayınlanacağı duyurulan Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının konu edildiği diziyi 'Ermeni lobisinin baskıları' ile yayından kaldırdığı iddialarına ilişkin gelen sorulara ise şöyle yanıt verdi:



Konuya yorum yapacak kadar bilgim yok, olsaydı söylerdim. Bilmiyorum. Proje çekilirken çok heyecanlanmıştık, yakın arkadaşlarımız oynadı, ben izlemek istiyorum. Nerede, nasıl yayınlandığıyla çok ilgilenmiyorum.



Çiçeği burnunda baba Selahattin Paşalı da, "İşimi, ailemi ve kızımı çok seviyorum. Hâlâ şoktayım, Pera'dan sonra daha çok olgunlaştım. Başkalarının hayatlarını daha çok düşünmeye başladım" diyerek heyecanını dile getirdi.