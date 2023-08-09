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Ebru Gündeş’in kız kardeşi ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, babasının ikinci evliliğinden olan kız kardeşi ile yıllardır görüşmüyor.

Ekleme: 9.08.2023 - 09:22 Güncelleme: 9.08.2023 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in bir kız kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcının kimsenin bilmediği ve gözlerden uzak bir hayat süren bir kız kardeşi olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Babasının 2. evliliğinden

Remzi Gündeş'in, Ebru Gündeş'in annesiyle evliliğinden sonra bir evlilik daha gerçekleştirdiği ve bu evlilikte bir kızının daha olduğu öğrenildi. Ancak, Ebru Gündeş kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça ile yıllardır görüşmüyor.

Ünlü ismin, gözlerden uzak yaşayan kardeşi Aslıhan Gündeş Akça'yla benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.

Ebru Gündeş’in kız kardeşi ortaya çıktı
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