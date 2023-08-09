Burak Özçivit, oğlu ile havuz keyfi yaptı

2017 yılında nikâh masasına oturan, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 18 Ocak'ta ikinci kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.Ünlü çift, şu sıralar iki çocuğuyla birlikte tatilin tadını çıkarıyor.KARAN VE BURAK'IN HAVUZ KEYFİBurak Özçivit ve oğlu Karan havuz keyfinden paylaşımlar yaptı. Özçivit'in paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum geldi. Oyuncunun paylaşımına "Maşallah size", "Heyt be aslanlar" yorumları geldi.KEREM BEBEK İLK KEZ GÖRÜLDÜBurak Özçivit ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen, çocuklarıyla birlikte tekne tatiline çıkmıştı. Bu tatilde Kerem bebek ilk kez görüntülenmişti.